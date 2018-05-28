Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104582
ALTIN
191.589
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.0974
EURO
5.3095
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ev ve caddeleri su bastı

Denizli’de etkili olan dolu ve sağanak yağmur nedeniyle ana arterler başta olmak üzere bazı alt geçitleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 20:08
Ev ve caddeleri su bastı

Denizli’de etkili olan dolu ve sağanak yağmur nedeniyle ana arterler başta olmak üzere bazı alt geçitleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Yağmurdan en çok etkilenenler ise yayalar ve araçlar oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yeri ve evlerin balkon boşluklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kentteki rögarlar yağmur suyundan dolayı taşınca bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintilerinin oluştuğu yerlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin en çok kullanılan alt geçitlerin birisi olan ve Denizli-Antalya karayolu üzerinden bulunan Fatih Alt Geçidi su ile dolunca alt geçit polis tarafından çift taraflı olarak yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatıldı. Yollarda yağmurdan dolayı küçük çaplı maddi hasarlı kazalar da yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı bölgelerde araçların lastiklerinin komple suya gömüldüğü gözlenirken, araç sürücülerinin su birikintilerinde kalmamak için hızlıca hareket etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler yağmur suyundan dolayı yollarda, evlerde ve iş yerlerinden yaşanan su baskınlarına müdahale etti. İtfaiye ekipleri su baskınına uğrayan birçok evin bodrum katındaki suları vidanjörlerle boşalttı.

(Gökten Ceylan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
3. Havalimanı pistinde ilk uçuş
3. Havalimanı pistinde ilk uçuş
Sınırda Suriyelilerin Ramazan Bayramı yoğunluğu
Sınırda Suriyelilerin Ramazan Bayramı yoğunluğu
İstanbul Boğazı’nın güçlü kadın muhafızları
İstanbul Boğazı’nın güçlü kadın muhafızları
Heyelanlı sahadaki evlerinde yaşamaya devam ediyorlar
Heyelanlı sahadaki evlerinde yaşamaya devam ediyorlar
Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti
Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim