Eşyaların üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana’da kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde yolculuk yaparak canını hiçe sayan bir kişi, çevredekileri şaşkına çevirdi.

Seyhan ilçesindeki Saydam Caddesi’nde bir kamyonetin kasasına gelişigüzel şekilde dizilmiş yüklerin üzerinde yolculuk yapan bir vatandaş, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yük sınırını aşan kamyonet şoförü trafiği tehlikeye atarken eşyaların üzerinde oturan kişi de canını hiçe saydı. Kamyonet şoförü duruma aldırış etmeden yolcuğuna devam etti.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)