Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118613
ALTIN
162.678
DOLAR
3.7799
STERLİN
5.3088
EURO
4.6630
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Erzurum güne karla uyandı

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle Erzurum’da kar yağışı etkili olmaya başladı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 10:08
Erzurum güne karla uyandı

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle Erzurum’da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Bölge genelinde havaların yeniden soğuması sonucu en düşük sıcaklığın eksi 5 derece ölçüldüğü Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaz örtüye büründü. 26 Şubat gününe karla uyanan vatandaşlar, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşadı. Okula giden öğrenciler kartopu ve karlı zeminde futbol oynamanın keyfini çıkardı. Kaldırımlarda ve caddelerde biriken kar kütleleri belediye ekiplerinin tuzlama ve temizleme çalışmalarıyla açıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum’un doğu kesimleri, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı beklenmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, bölge genelinde akşam ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiği belirtilerek dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salih Müslüm hakkında yakalama kararı
Salih Müslüm hakkında yakalama kararı
Bozguna uğrayan teröristlerin yeni planı ifşa oldu
Bozguna uğrayan teröristlerin yeni planı ifşa oldu
112 yerleşim yerinin yolu kapandı
112 yerleşim yerinin yolu kapandı
Kar yağışı hayatı adeta durdurdu
Kar yağışı hayatı adeta durdurdu
Muş’ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş’ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı
Teröre yurt içinde de darbe üstüne darbe
Teröre yurt içinde de darbe üstüne darbe
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim