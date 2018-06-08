Erdoğan Demirören’in yalısına ziyaretçi akını

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören’in Anadolu Hisarı’nda bulunan yalısı ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi Demirören ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Ünlü iş adamı Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti. Demirören’in ölümü iş dünyasını yasa boğarken, acı haberi alan aile yakınları ve sevenleri ünlü iş adamının Anadolu Hisarı’ndaki yalısına geldi. Acı haberin duyulmasının ardından ünlü iş adamının yalısı ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi Erdoğan Demirören’in yalısına gelerek, Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu.(Metin Başar /İHA)