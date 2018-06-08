Hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören’in kardeşi Bilgin Demirören, "Büyük bir adamı kaybettik" dedi.
Ünlü iş adamı Erdoğan Demirören, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağabeyi Demirören’i kaybeden Bilgin Demirören, "Büyük bir adamı kaybettik. Kardeşimizi kaybettik" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.
Ağabeyini ölmeden 1 dakika önce gördüğünü anlatan Bilgin Demirören, Erdoğan Demirören’in cenazesinin Pazar günü Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini söyledi.(Emrah Kuş - Murat Horoz /İHA)