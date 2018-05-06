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Erdoğan Alişan’ın nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol’un nikah törenine katılarak çiftin nikah şahidi oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 22:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol’un nikah törenine katılarak çiftin nikah şahidi oldu.

Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol özel bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Alişan ve Varol’un akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akınının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak ‘Evet’ demesi salonda gülüşmelere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çifte iyi dileklerini sunduktan sonra evlilik cüzdanını Buse Varol’a verdi.

Nikah törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrıldı.

(İsmail Bulut/İHA)
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