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Enkaz altında kalan köpek 16 saat sonra çıkarıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan sokak köpeği 16 saat sonra çıkarıldı.

24 Nisan 2018 Salı 21:27
Enkaz altında kalan köpek 16 saat sonra çıkarıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan sokak köpeği 16 saat sonra çıkarıldı.

Gece saatlerinde meydana gelen depremde ilçedeki yapılar hasar görürken, bir sokak köpeği de enkaz altında kaldı. Köpeğin sesini duyan vatandaş Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü aradı. Vatandaşın ihbarı üzerine Adıyaman merkezden Samsat’a veteriner gönderildi. Enkaz bölgesinde vatandaşlar ve veterinerin yaptığı çalışmanın ardından köpek sağ salim çıkardılar. Veteriner hekimin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından köpek hayvan barınağına götürüldü.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Bugün Adıyaman Belediyesi beyaz masaya bir vatandaşımız tarafından bir köpeğin enkaz altında kaldığı ihbarını aldık. İhbar üzerine harekete geçip olay yerine geldik. Köpeği enkazdan çıkardık durumu genel olarak fena değil. Enkazdan dolayı incinmeleri var gün boyu susuz kalmış ve açlıktan dolayı biraz sıkıntısı var. İhtiyaçlarını giderdikten sonra toparlanmış bir şekilde hayvan barınağımızda gerekli tedavilerini yapacağız” diye konuştu.

Öte yandan çıkarılan köpek tedavisi için Adıyaman Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

(Abdülkadir Güneş - Cihan Kizir /İHA)
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