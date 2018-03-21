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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışmalarıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının geçeceği güzergahta yapılacak olan çalışma nedeniyle 1 ay süreyle Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat İstikametinin trafiğe kapatılacağını ve akışın tek şeritten çift yönlü sağlanacağını duyurdu.

21 Mart 2018 Çarşamba 21:59
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışmalarıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının geçeceği güzergahta yapılacak olan çalışma nedeniyle 1 ay süreyle Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat İstikametinin trafiğe kapatılacağını ve akışın tek şeritten çift yönlü sağlanacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü-Alibeyköy arasında yapılacak olan tramvay hattının kurulacağı geçiş bölgesindeki atık su ve yağmur suyu hatlarının yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 22 Mart Perşembe günü itibariyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat istikametine trafiğe kapatılacağı ve trafiğin tek şeritten çift yönlü olarak sağlanacağı duyuruldu. Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda konforlu, rahat ve hızlı hizmet için projelendirdiği Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için önemli bir çalışmaya başlıyor. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı’nın geçeceği güzergahta alt yapı çalışması yapılması zorunluluğu doğmuştur. Sistemin kurulacağı geçiş bölgelerinde kalacak olan atık su ve yağmur suyu hatlarının yerlerinin değiştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat İstikameti 22 Mart Perşembe gününden itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Bölgedeki trafik akışı bir ay süreyle tek şeritten çift yönlü sağlanacaktır. 1100 metre uzunluğundaki çalışma hattında vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kısa sürede bitirilebilmesi için iki farklı noktada aynı anda başlatılacak ve ekipler 2 vardiya halinde çalışacaktır. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları önemli duyurulur” denildi.
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