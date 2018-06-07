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Emekliler bayram ikramiyelerini almaya başladı

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere iki kere verilecek olan 1000’er TL’lik ikramiyeler bugün ödenmeye başlandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:18
Emekliler bayram ikramiyelerini almaya başladı

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere iki kere verilecek olan 1000’er TL’lik ikramiyeler bugün ödenmeye başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur ve SGK emeklilerinin 7 Haziran’da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran’da 1000’er TL’lik ikramiye alacaklarını açıklamıştı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kere verilecek olan 1000’er TL’lik ikramiyeler ödenmeye başlandı. Vatandaşlar ikramiyelerini almak için bankada kuyruk oluşturdu.

İsmail Mutlu isimli vatandaş, ’’Çok güzel bir şey. Bu ara devlet sorunlu, sıkıntılı. Bunu vermese de olurdu ama yine de teşekkür ediyoruz. Yurt dışında senede iki kere ikramiye veriliyor. Bir izin parası, bir de yılbaşı parası diye. Burada da verilse çok iyi olur, çünkü dar gelirli vatandaşlar var. Onlar için çok iyi olur’’ ifadelerini kullandı.

Zübeyde Kahraman isimli vatandaş ise, ’’Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Her zaman devletimizin arkasındayız. Biz her şeyi yaşadık. Yokluğu da yaşadık, yağ kuyruğuna da girdik, gaz kuyruğuna da girdik. Şu an cennetteyiz. Her zaman dua ediyoruz. Allah düşmana fırsat vermesin’’ şeklinde konuştu.

Müjdat Tuna da ikramiyelerin bayram öncesi emekliler için iyi bir fırsat olduğunu kaydederek, ’’1000 TL ihtiyaçları düşündüğünüz zaman yeterli değil ama gelinen nokta en azından bir başlangıç, ekonomik standardı yükseltmeye yönelik. Bayram öncesi mutlaka çok iyi bir fırsat oldu emekliye. Ben memnunum ama yeterli görmüyorum. Bu şekilde yıllardır talep edilen bir ihtiyacın seçim vaadi olarak yapılması da düşündürücü. Dini bayramlar toplumumuzun genelini ilgilendiren ve masraf yaptıran bayramlar. Bu da bir ihtiyaç ve verilmesi güzel. Mesela Cumhuriyet Bayramı’nda da bunun gibi sembolik bir şeyler yapılırsa ben desteklerim. Ancak devletimizin ekonomik gücüyle ilgili’’ değerlendirmelerinde bulundu.

Emrullah Akpınar ise, ’’Bu bize en azından bir can suyu oldu. Özel günlerde de verilmesini isteriz. Sadece emekli değil tüm vatandaş alsın. 1000 TL yeterli değil’’ diye konuştu.

(Seda Kahramantürk - İbrahim Berat Yılmaz /İHA)
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