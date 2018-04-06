Emekli olmak isteyen esnafa kara liste engeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Emekli olmak için başvuru yapan çok sayıda esnaf ve sanatkar, kredi çekmek istediğinde sicil engeline takılıyor ve emekli olamıyor” dedi.

Esnafın emekli olması için yapılan tüm düzenlemelere rağmen açık borcu olanların kredilerden yararlanamadığını ve kara liste engeline takıldığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Binlerce esnaf ve sanatkarımızın birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olması yönünde önemli bir adım atıldı. Bağ-kurlu esnafımız Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kullanıp emekli olma hakkı edindi. Ancak kredi çekerek bu hakkı kullanmak isteyen çok sayıda esnafın açık borcundan dolayı krediye ulaşamadığı yönünde duyumlar alıyoruz. Esnafımız için çok önemli bir kolaylık olan bu krediler sicil bahanesi ile kısıtlanmamalı” ifadelerini kullandı.

Palandöken, “Ziraat Bankası, TESK ve SGK arasında imzalanan protokol ile emeklilik hakkı doğan fakat prim borcu bulunan Bağ-kur’lu esnafa kredi imkanı sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, borcu olup olmadığına bakılmaksızın emekliliği gelen tüm esnafın bu haktan yararlanacağı müjdesini vermişti. Bakanın açıklaması, emekliliği dört gözle bekleyen esnafımızı oldukça memnun etmişti. Ancak emekli olmak için başvuru yapan çok sayıda esnaf ve sanatkar, kredi çekmek istediğinde sicil engeline takılıyor ve emekli olamıyor” diye konuştu.

“KREDİ TUTARLARI EMEKLİ AYLIĞI İLE KARŞILANAMIYOR”

Kredi tutarlarının emekli aylığı ile karşılanamadığını dile getiren Palandöken, “Çıkarılan yapılandırma kanunları ve özellikle son Ziraat Bankası protokolü için esnaf ve sanatkârlarımız adına şükran duyuyoruz. Ancak, bu yapılandırmalarda aylık sigorta prim borçları ile ilgili ayın sigorta prim tutarı yerine, borçlanılan son tarihteki sigorta prim tutarının dikkate alınması nedeniyle çok yüksek çıkmakta, kredi tutarları emekli aylığı ile karşılanamamaktadır. Bu soruna çözüm bulunması halinde hem Kurumun prim tahsilatı yükselecek hem de sigortalıların emekli olması sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

(İHA)