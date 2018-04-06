Edirne’de Tunca Nehri yatağına döndü

Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ve bölgede yaşanan şiddetli yağışlar ile kar sularının erimesi nedeniyle geçtiğimiz hafta Edirne’de Tunca ve Meriç Nehirleri’nin taşması sonucu yaşanan taşkın sona erdi.

Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ve bölgede yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle geçtiğimiz hafta kırmızı alarm seviyesine ulaşarak taşkın meydana getiren Tunca ve Meriç Nehirleri, yataklarına dönmeye devam ediyor.

TAŞ KÖPRÜLER TRAFİĞE AÇILDI, SULAR ÇEKİLİYOR

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatılan tarihi taş köprüler trafiğe açıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı’nda ulaşımı sağlayan Fatih Köprüsü, kontrol amaçlı kapalı tutulmaya devam ederken bölgeye Kanuni Köprüsü üzerinden ulaşım sağlanabiliyor.

NEHİR DEBİLERİ NORMALE DÖNÜYOR

DSİ Ölçüm İstasyonu verilerine göre taşkın döneminde kırmızı alarm vererek 310 metreküp/saniyeyi aşan Tunca Nehri bugün saat 12.00 itibariyle 121 metreküp/saniye ölçülerek turuncu alarm seviyesine düştü. Meriç Nehri ise taşkın döneminde bin 500 metreküp/saniye seviyelere ulaşmasına rağmen bugün saat 12.00 itibariyle 544 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

(Koray Ustabaşı/İHA)