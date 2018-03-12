Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118454
ALTIN
162.367
DOLAR
3.8371
STERLİN
5.3079
EURO
4.7167
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Dünyanın en ’stressiz’ şehirleri belli oldu

Dünyanın en stressiz şehirleri sıralamasında Almanya’dan Stuttgart birinci olurken, İstanbul 122’nci sırada yer aldı.

12 Mart 2018 Pazartesi 09:59
Dünyanın en ’stressiz’ şehirleri belli oldu

Dünyanın en stressiz şehirleri sıralamasında Almanya’dan Stuttgart birinci olurken, İstanbul 122’nci sırada yer aldı.

Ajans Press’in ZipJet’den ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en stressiz şehirleri listesinin birinci sırasında Almanya’dan Stuttgart yer alırken, İstanbul bu listede dünyanın en stressiz 122’inci en stresli 28’inci şehri oldu. Sıralama, illerdeki nüfus yoğunluğu, ekonomik durum, trafik, hava kirliliği, refah düzeyi, işsizlik, borç, sosyal güvenlik, satın alma gücü, sağlık ve cinsiyet eşitliği baz alınarak hazırlandı.

Stuttgart’ın ilk sırada yer aldığı listede, ikinciliği Lüksemburg elde etti. Bunun yanı sıra, en stressiz şehirler sıralamasının ilk beşinde yer alan diğer şehirler sırasıyla, Hannover(Almanya), Bern(İsviçre), Münih-(Almanya) oldu. Edinburgh(İskoçya), Nice(Fransa), Viyana(Avusturya), Tokyo(Japonya), Riyad(Suudi Arabistan), Kiev(Ukrayna), Warsaw(Polonya), Sofia(Bulgaristan)gibi farklı ülkelerden çeşitli şehirlerin yer aldığı listenin son sırasında ise Irak’ın başkenti Bağdat yer aldı. Listenin son sırasında yer alan Bağdat böylece dünyanın en stresli şehri ünvanına sahip oldu. Buna karşın, 150 şehrin içinde bulunduğu listede Türkiye’den İstanbul 122. sırada yer aldı. Türkiye’nin önünde Yunanistan’dan Atina yer alırken, ondan sonraki sıraya Kolombiya’dan Medellin şehri yerleşti.

TRAFİK, KALABALIK VE KONUT FİYATLARI EN BÜYÜK SORUN

Medya başlıklarına göre gerçekleştirilen incelemede, İstanbul hakkında çıkan haberlerin büyük bir çoğunluğunu trafik sorunu, konut fiyatları ve nüfus yoğunluğu başlığında çıkan yansımalar belirledi. Bu başlıklarda medyaya 18 bin 315 haber yansırken, İstanbul’un turizm potansiyeli de medyada yer alan ve çok konuşulan başlıklardan birisi oldu. Türkiye’nin en çok turist çeken şehirleri arasında yer alan İstanbul, turizm başlığında son bir yıl içerisinde 28 bin 733 haberle adından söz ettirdi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazarcılardan pazaryeri eylemi
Pazarcılardan pazaryeri eylemi
Başkan Kocadon hıçkıra hıçkıra ağladı
Başkan Kocadon hıçkıra hıçkıra ağladı
2 köy daha temizlendi
2 köy daha temizlendi
PKK-PYD’nin sivillere zulmü itiraflara yansıdı
PKK-PYD’nin sivillere zulmü itiraflara yansıdı
İtfaiye aracı gelin arabası oldu
İtfaiye aracı gelin arabası oldu
Kar eridi, FETÖ kitapları ortaya çıktı
Kar eridi, FETÖ kitapları ortaya çıktı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim