Dünyanın en büyük ikinci hayvan bakımevi olan İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) anlamlı bir açılış gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Sokak hayvanlarının tedavi görüp, koruma altına alınacağı merkezin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çok sayıda kişi katıldı.

İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nın dünyanın en büyük ikinci bakımevi olduğunu belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstiyoruz ki biz sokakta bir hayvan görüldüğü zaman kimse ona düşmanlık etmesin. Yardıma muhtaç ise Alo 153 desin, belediye gereğini yapsın. Bu tesiste 29 tane ambulans diyebileceğimiz, sokak hayvanlarını taşıma aracımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak bunun bizim bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. İlçe belediyelerinden de talebimiz beklentimiz şu, biz ilçe belediyelerimizle protokol yapıyoruz, o protokol çerçevesinde ilçe sınırlarında sahipsiz hayvanların bakımı, takibi yapılacak ise o protokol çerçevesinde bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve beraberindeki heyet, açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Başkan Uysal bakımevini gezdi. Bir hayvanın tedavisiyle ilgili uzmanlardan bilgi alan Uysal, daha sonra da gerçekleştirilen bir operasyona girerek, hayvana yapılan müdahaleyi veteriner hekimlerden dinledi.

(Mustafa Biçer/İHA)