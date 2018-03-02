Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116994
ALTIN
162.289
DOLAR
3.8135
STERLİN
5.2582
EURO
4.6966
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Doğu Anadolu’da kar etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars’ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Erzurum kent merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı, araçlar güçlükle ilerledi.

02 Mart 2018 Cuma 11:27
Doğu Anadolu’da kar etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars’ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Erzurum kent merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı, araçlar güçlükle ilerledi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, kar yağışı etkili oluyor. Yağışın başlamasının ardından harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaldırımlar ve yollarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Karayolları ve polis ekipleri, Kars-Ardahan ve Kars-Digor karayolunda oluşabilecek aksaklıklara karşı sürücüleri uyardı. Bu arada kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Ardahan’da da kar yağışı, akşam etkisini artırdı. Kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Karayolları 183. Şube Şefliğince, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Söz konusu yolları kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların, özellikle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. Uzmanlar, dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısında bulundu.

Bölgede gece en düşük hava sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 13, Erzurum’da 11, Kars’ta 12, Erzincan’da 4 ve Ağrı’da 3 derece ölçüldü.

(Sefa Tetik - Şahap Gürler/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı
600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı
Turhal Şeker Fabrikası’na Tokatlılar talip oldu
Turhal Şeker Fabrikası’na Tokatlılar talip oldu
"Spor endüstrisinin kuralları sert bir şekilde gelişecek"
"Spor endüstrisinin kuralları sert bir şekilde gelişecek"
“Kedi Feyyaz”ın derbi heyecanı
“Kedi Feyyaz”ın derbi heyecanı
Su hortumuna gizlenmiş 80 metrelik kaçak hat bulundu
Su hortumuna gizlenmiş 80 metrelik kaçak hat bulundu
Terör örgütlerinin kırsal sığınakları imha ediliyor
Terör örgütlerinin kırsal sığınakları imha ediliyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim