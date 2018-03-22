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Dışişleri Bakanlığı DEAŞ saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat’tan Erbil’e Nevruz kutlamalarına giden Türkmenlere yönelik düzenlenen DEAŞ saldırısını kınadı.

22 Mart 2018 Perşembe 12:55
Dışişleri Bakanlığı DEAŞ saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat’tan Erbil’e Nevruz kutlamalarına giden Türkmenlere yönelik düzenlenen DEAŞ saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nevruz kutlamalarına katılmak amacıyla Bağdat’tan Erbil’e gitmekte olan bir grup Iraklı Türkmenin, DEAŞ’ın saldırısına uğradığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu soydaşlarımıza yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son dönemde muhtelif terör odaklarının saldırılarına maruz kalan Iraklı Türkmenlere yönelik güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi amacıyla ilgili Irak makamları tarafından gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını bekliyoruz."

(İHA)
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