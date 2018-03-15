Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 Yılının Şubat ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Şubat sonu itibariyle 27 milyon 817 bin yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Şubat ayı uçak ve yolcu rakamlarını açıkladı. Buna göre 2018 Yılı Şubat ayında; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 1,6 artışla 64.664, dış hatlarda ise yüzde 7,5 artışla 34.519 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 16,5 artışla 30.789 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 6,4 artışla 129.972’ye ulaştı.

Bu ayda Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 15,5 artışla 8.375.807, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 22 artışla 4.672.463 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 17,6 artış ile 13.058.763 olarak gerçekleşti.Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Şubat ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 13,7 artışla 64.629 ton, dış hatlarda yüzde 20,4 artışla 173.856 ton, toplamda ise yüzde 18,5 artışla 238.485 tona ulaştı.Şubat ayında yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanları sağladı.İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1.421.628, dış hatta ise yüzde 24 artışla 3.312.527 olmak üzere toplamda yüzde 18 artışla 4.734.155 oldu.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 16 artışla 1.620.882, dış hatta ise yüzde 18 artışla 763.998 olmak üzere toplamda yüzde 17 artışla 2.384.880 oldu.

ANKARA’DA HAVA ULAŞIMINA OLAN TALEP ARTARAK DEVAM EDİYOR

Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 41 artışla 1.211.685, dış hatta ise yüzde 29 artışla 159.655 olmak üzere toplamda yüzde 39 artışla 1.371.340 oldu.Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 17,6 artış ile 13.058.763 olarak gerçekleşti. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Şubat ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 13,7 artışla 64.629 ton, dış hatlarda yüzde 20,4 artışla 173.856 ton, toplamda ise yüzde 18,5 artışla 238.485 tona ulaştı.Şubat ayında yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanları sağladı.İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1.421.628, dış hatta ise yüzde 24 artışla 3.312.527 olmak üzere toplamda yüzde 18 artışla 4.734.155 oldu.

(Tuncer Cengiz/İHA)