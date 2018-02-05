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Dev petrol platformu yeniden İstanbul Boğazı’nda

Panama bayraklı "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu yeniden İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:43
Dev petrol platformu yeniden İstanbul Boğazı’nda

Panama bayraklı "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu yeniden İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.

5 bin 235 groston ağırlığında, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki ’GSP Saturn’ isimli Panama bayraklı dev petrol platformu İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Dev petrol platformu geçtiğimiz günlerde boğazdan geçişini tamamlayamamış ve Marmara açıklarında demirlemişti. Yaklaşık bir haftanın ardından dev petrol platformu bugün yeniden boğaza girdi. Sabah saatlerinde yeniden İstanbul Boğazı’na giren petrol platformunun geçişi devam ediyor.,

(Mustafa Esen / İHA)

Son Güncelleme: 05.02.2018 12:00
Anahtar Kelimeler:
PanamaGsp Saturn
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