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Dev kurşun balığı görenleri hayrete düşürüyor

Malatya Balık Pazarı’ndaki dev kurşun balığı görenleri hayrete düşürüyor.

06 Mart 2018 Salı 18:32
Dev kurşun balığı görenleri hayrete düşürüyor

Malatya Balık Pazarı’ndaki dev kurşun balığı görenleri hayrete düşürüyor.

Karakaya Barajı’nda balıkçıların ağına takılan 2 metre uzunluğunda ve 153 Kilo ağırlığındaki kurşun balığı Malatya Balık Pazarı’nda sergilenmeye başlandı. Dev misafire vatandaşlar büyük ilgi gösterirken bazı vatandaşlar dev balığın yanında fotoğraf çektirdi bazı vatandaşlar da balığın tadına bakmak için sipariş verdi. Vatandaşların ilgisinden gayet memnun olduğunu ifade eden balıkçı esnafı, balığın bu sabah ellerine ulaştığını belirtti. Esnaf Osman Uçar, balığı biraz sergiledikten sonra parçalayıp satacaklarını aktararak, tadının da çok lezzetli olacağını söyledi. Bir diğer esnaf İzzet Ağa, balığı kendisinin tutuğunu kaydederek, balığın pazara gelen en büyük balıklardan biri olduğunu belirtti. Balığı görünce çok şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlar da, balığın tadına çok bakmayı istediklerini dile getirdiler.

(Selçuk Dönmez/İHA)
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