Dev geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dev geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan görüntülendi.

TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından sabah saatlerinde geçen gemi saat 11.20 sıralarında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. Gemiye kıyı emniyetine bağlı römorkörler eşlik ederken, geçiş havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin boğazın eşsiz manzarayla buluşması seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturdu. Köprüden geçişi tamamlanan gemi Karadeniz’e doğru ilerlerken, boğazın çift yönlü trafiğe kapatılma işlemi geçiş süresince devam edecek.

İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇEN DEV GEMİ VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Dev gemi vatandaşların ilgi odağı oldu. Geminin geçişini merakla izleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçen gemi vatandaşların ilgi odağı oldu. Dev gemiyi izlemek için sahile gelen çok sayıda vatandaş bol bol fotoğraf çekti. Vatandaşların merakla izlediği dev geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor.

Geminin geçişini izlemek için bir saattir sahilde beklediğini söyleyen İslam Kabiloğlu, “Yürüyüş yapıyordum burada, dünyanın en büyük gemisinin geçeceğini duydum. Görüntülemek için beklemek istedim. Yarım saatten fazla zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü anca geçti. Yaklaşık 1 saattir burada bekliyorum. Çok yavaş geliyor” dedi.

Geminin geçişini izlemek için özellikle sahile geldiğini belirten Murat atak, “Gemiyi izlemeye geldim. Televizyonda gördüm, merak ettim. Denizin yaklaşık 60 metre altına boru döşenmiş. Benimde kendi mesleğim boru döşemek. Bu yüzden çok merak ettim ve izlemeye geldi. Eyüp’ten geldim gemiyi görmek için” diye konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç -Murat Horoz /İHA)