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"Cumhurbaşkanımızın şiiri okuması benim için bir gurur oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’da okuduğu ’Vatan Duası’ adlı şiirin sahibi Tokatlı Muhammed Avşar, şiiri 2008’de Kuzey Irak’a düzenlenen ’Güneş Harekatı’ operasyonundan etkilenerek yazdığını belirterek, “En son Cumhurbaşkanımızın şiiri okuması benim için ayrı bir gurur oldu" dedi.

12 Mart 2018 Pazartesi 19:00
"Cumhurbaşkanımızın şiiri okuması benim için bir gurur oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’da okuduğu ’Vatan Duası’ adlı şiirin sahibi Tokatlı Muhammed Avşar, şiiri 2008’de Kuzey Irak’a düzenlenen ’Güneş Harekatı’ operasyonundan etkilenerek yazdığını belirterek, “En son Cumhurbaşkanımızın şiiri okuması benim için ayrı bir gurur oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’da yaptığı konuşmada okuduğu ’Vatan Duası’ adlı şiir tıklanma rekorları kırıyor. Yazdığı şiirin 10 yıl sonra beğeni görmesinin gururunu yaşayan Tokatlı şair Muhammed Avşar, sosyal medya hesabında, "Gururum; Vatan aşkıyla söylenen ’amin’ler içindir. Vatan, bayrak sevdasının siyaseti değil milyonlarca Türk’ün yüreğini titreten sedası vardır. O sesin adı ’İstikamet Kızılelma’ diyen ruhun sesidir. Bu şiir; şehadet sevdalısı tüm asker ve polislerimizindir. Yüce mevla hainlere fırsat vermesin, kahraman koç yiğitlerimizi korusun. Hepsine minnettarız" şeklinde paylaşımda bulundu.

"ŞİİRİN ORTAYA ÇIKMASI AFRİN OPERASYONU İLE BAŞLADI"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar, şiiri Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2008’de Kuzey Irak’a düzenlediği ’Güneş Harekatı’ operasyonundan etkilenerek o dönemde yazdığını söyledi. Avşar, şiiri tamamen vatan sevgisi ve milletin teröre karşı oluşturulan ortak tepkisi ile yazdığını belirterek, "Her şehidimizin arkasından gözyaşları içerisinde o duygularımızı millet hissediyor. Eli kalem tutan insanlar da olabildiğince kendi duygularınca şiir yazıyor. Bende o dönem ’Vatan Duası’ şiirini şehitlerimizi anmak için yazmıştım. 10 yıl sonra şiirin ortaya çıkması Afrin operasyonu ile başladı. Dönemler değişse de zihniyetler, terör, hainlik duygusu değişmediği müddetçe bu tür şiirlerin ortada olması gayet normal. O dönemden bu döneme gelene kadar bir süreç yaşandı. Şuanda Afrin’deki operasyondan dolayı şiir bayağı bir kişi tarafından okundu. Şiir son dönemde sosyal medya aracılığı ile birçok kişiye ulaştı, birçok kişi amin dedi. En son Cumhurbaşkanımızın şiiri okuması benim için ayrı bir gurur oldu. Devletin zirvesinde olan bir insanın bu şiiri okuması bizlere onur verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şiirini okuduğunu arkadaşlarından öğrendiğini ve kendisine sürpriz olduğunu ifade eden Avşar, "Bu gururu şahsım adına değil milletimiz adına, teröre gösterilen tepki adına insanların yürekten teröre karşı ’amin’ deyişlerinin bizde oluşturduğu gururdu. Bu noktada bizleri onure ettiler" diye konuştu.

’Vatan Duası’ şiiri şöyle:

"Fitneye fesada uğratma bizi, Arşa kadar yücelt dirliğimizi, Bozdurma haine birliğimizi, Bu cennet vatanı böldürme Yarab/ Yüzümüz ak olsun kara düşürme, Vatanımı koru zora düşürme, Ana yüreğini kora düşürme, Gülleri dalında soldurma Yarab/ Kayında duamı kabul et ne olur, Avşar’ın yolunda kurbanın olur, Bağrıma bayrağın al rengini vur, iki cihan oradan kaldırma Yarab"
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