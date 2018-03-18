Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu, İstanbul’da son yolcuğuna uğurlandı. Emine Erdoğan, oldukça üzgün olduğu görülen Bayram Ali Mutlu’nun eşi Nuray Mutlu’yu sarılarak teselli etti.

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu son yolcuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip Eyüp Camii’nde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Bayraktar, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, milletvekilleri, belediye başkanları ve yakınları katıldı. Cenazede taziyeleri Bayram Eli Mutlu’nun oğulları Enes ve Ersin Mutlu kabul etti. Cenazeye katılan Emine Erdoğan, Bayram Ali Mutlu’nun eşi Nuray Mutlu’ya başsağlığı diledi. Oldukça üzgün olduğu görülen Nuray Mutlu’yu Emine Erdoğan sarılarak teselli etti.

Cenazeye katılan Kabe imamlarından Abdurrahman El Ussi, Bayram Ali Mutlu’nun tabutu başında dua etti. Mutlu’nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı’na götürüldü.

(Mehmet Altunışık/İHA)