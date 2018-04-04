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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kasım bebek Türkiye’ye getirildi

Suriye’de kuşatma altında bulunan Doğu Guta’da, evlerine bomba düşmesi sonucu annesi ve dayısını kaybeden Kasım bebek Türk Kızılayı tarafından, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kasım bebek Türkiye’ye getirildi

Suriye’de kuşatma altında bulunan Doğu Guta’da, evlerine bomba düşmesi sonucu annesi ve dayısını kaybeden Kasım bebek Türk Kızılayı tarafından, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirildi.

Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Kasım bebeği Türkiye’ye getirerek gerekli tedavilerinin yapılacağını söyledi. İki gün önce çalışmalarının tamamlandığını ve bebeği ambulansla getirdiklerini söyleyen Akgündüz, “Kasım bebeği getirdik. Bundan 4 ay önce hem annesini ve hem de dayısını kaybetti. Dedesi, babası ve anne annesi ile getirildiler. Türk Kızılayı olarak gerekli işlemleri yaparak tedavisine başlanacak ve onlarında mutlu sona ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

Akgündüz, Kasım bebeğin evlerinde bomba patladığını söyleyerek, “Patlamada annesi ve dayısını kaybetti. Bulundukları yer sürekli bombalanıyor. Boşaltma sırasında bölgeye geldiler, biz takip ediyorduk, iletişim halindeydik, getirdik. Sağlık Bakanlığı bu konuda ilgileniyor. Muayeneden sonra neler yapılacağı kararlaştırılacak” diye konuştu.

Kasım bebek hava saldırında evlerine düşen bomba nedeniyle yüzünden yaralandı. Kasım bebeğin babası, Türkiye’ye geldikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk Kızılay’ına ve Türk halkına teşekkür etti. Cilvegözü Gümrük Kapısı önünde bekletilen sağlık ekipleri tarafından Kasım bebeğe ilk müdahale yapıldı daha sonra tedavi edilmek üzere Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Ecevit Cemiloğlu /İHA)
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