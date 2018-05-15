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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kral Selman ile Filistin’i konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

15 Mayıs 2018 Salı 23:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kral Selman ile Filistin’i konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra’daki temaslarını tamamlamasının akabinde gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler ele alındı. Müslümanların ortak tavır sergilemelerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cuma günü İstanbul’da yapacağı olağanüstü toplantı hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.

(İHA)
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