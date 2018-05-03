Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyonları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcularımız Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar’ı tebrik telgrafı göndermiştir” denildi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YEŞİLIRMAK’I TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Elif Jale Yeşilırmak’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Elif Jale Yeşilırmak’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.(Musa Erdoğan /İHA)