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Çöl tozu havadan görüntülendi

Kuzey Afrika’dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl tozu, Antalya semalarını kapladı.

28 Mart 2018 Çarşamba 18:22

Kuzey Afrika’dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl tozu, Antalya semalarını kapladı.

Yaz aylarındaki nemli havayı andıran görüntülerde sabah saatlerinde güneşli hava, toz bulutları sonrası yerini öğlen saatlerinde karanlığa bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden dün yapılan açıklamanın ardından Kuzey Afrika’dan havalanan çöl tuzu, dün akşam saatlerinde Antalya’da etkisi gösterdi. Sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakan Antalya seması, öğle saatlerinde ise toz bulutuyla kaplandı. Bulutların etkisiyle kentin Beydağları ve Toroslar görülmez hale gelirken, yine bulutların Kuzey’den Güney kısmına doğru ilerlediği ve dağ zirvelerinde kümeleştiği gözlendi.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika’dan havalanan toz bulutunun kenti etkisine aldığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı ve yağmurla birlikte tozun çamur halinde yere ineceği ifade edilmişti.

(Suat Metin /İHA)
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