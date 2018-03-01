Cinderes merkezine yoğun hava bombardımanı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kuşatılan Afrin’in Cinderes kasabası merkezindeki terör örgütü PYD-YPG/PKK hedefleri, meskun mahal operasyonu öncesinde Türk savaş jetleri ve fırtına obüsleri tarafından yoğun bombardımana tutuluyor.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde terör örgütü YPG-PYD/PKK yönetimindeki Afrin’in Cinderes kasabası meskun mahal operasyonu için TSK ve ÖSO birlikleri tarafından kuşatıldı.

Komandoların sıcak meskun mahal operasyonu öncesi Cinderes kasabası merkezi Türk savaş jetleri ve fırtına obüsleri tarafından bombardımana tutuluyor. Cinderes’ten yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden görülüyor.

(Nuri Pir - Erdal Can İçelli/İHA)