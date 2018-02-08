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CHP’li Özkoç: Afrin’e girilmesine karşı çıkıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Afrin’e girilmesine karşı çıkıyoruz. Afrin merkezi bir bölge, sivillerin çok olduğu bir bölge ve o bölgede çatışmaların yoğunluğundan dolayı hem sivil hem asker kaybının çok olacağını düşünüyoruz" dedi.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:51
CHP’li Özkoç: Afrin’e girilmesine karşı çıkıyoruz

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Afrin operasyonuna ilişkin olarak, "Biz kendi sınır bölgemizi korumakla görevliyiz. Bu bizim hakkımız. Bu hakkımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Afrin’e girilmesine karşı çıkıyoruz. Afrin merkezi bir bölge, sivillerin çok olduğu bir bölge ve o bölgede çatışmaların yoğunluğundan dolayı hem sivil hem asker kaybının çok olacağını düşünüyoruz. Türkiye sınırlarını koruyacak, bize tehdit oluşturmayacak belli bir sınır içinse Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun net açıklaması var. Bunun için ne kadar alana girmemiz gerekiyor ve o alanlarda nasıl bir güvenlik oluşturmamız gerekiyorsa sonuna kadar ordumuz bu görevi yerine getirmelidir. Türkiye kendi sınırlarını korumakla görevlidir ve bu onun uluslararası hakkıdır" dedi.

Esad ile hareket edilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatan Özkoç, dün Çavuşoğlu’nun Esad ile birlikte hareket edebileceklerini söylediğini ifade etti. Özkoç, "Türk askerleri, bizim evlatlarımız, orada Suriye’deki vatandaşların daha özgür bir ortamda yaşayabilmesi için hem de kendi sınır bölgemizin güvenliği için harekat yapıyor. Evlatlarımız şehit düşüyor. Peki Suriyeli gençler Türkiye’de ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar kendi hayatlarını daha iyi geçirebilmek için Türkiye’deki tüm olanaklardan yararlanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bizim gençlerimiz, askerlerimiz Türkiye sınırında hayatını kaybediyor. Öyleyse bunun düşünülmesi gerekiyor. Bir an önce barışın tesis edilmesi, Suriye rejimiyle irtibata geçilmesi, oradaki terör odaklarıyla ilgili kalıcı çözümler alınması ve Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönmesi gerekiyor" diye konuştu.

PYD’nin terör örgütü olarak ilan edilmemesine işaret eden Özkoç, "Birisine terör örgütü diyorsan, önce kendi içinde ’terör örgütü’ olarak yargılamalısın ve ilan etmelisin. Eğer ilan etmezsen kırmızı bültenle aramak için uluslararası alanda Interpool’e nasıl başvuracaksın, başvuramazsın" şeklinde konuştu.

ÖSO’nun gündemde tutulmamasına ilişkin soru üzerine Özkoç, "’Yarın ÖSO tarafından da aldatıldık’ denmesini istemiyoruz. Aldatılmamızın Mehmetçiğimize ve bizlerin hayatına, geleceğine mal olmasını istemiyoruz. Başka ülkenin topraklarında mücadele eden Mehmetçiğimizin kanının o topraklarda dururken, kendisi ülkesine döndüğünde o bölgelerin terör örgütü denilen örgütler tarafından işgal edilmesini ve Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmasını istemiyoruz. Biz sonuca gidilmesini istiyoruz. El Nusra terör örgütü müdür, değil midir? ÖSO’nun içinde El Nusra var mıdır, yok mudur? Biz Mehmetçiğimizin ve şanlı ordumuzun arkasında dimdik duruyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak Özkoç, "Cumhurbaşkanı adayı sadece CHP’nin desteklediği, CHP örgütlerinin talep ettiği bir aday olmamalıdır. Cumhurbaşkanı adayının söylemesini istediğimiz söz; ’Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığına adayım. Eğer seçilirsem, tarafsız ve bağımsız bir şekilde ülkeyi yöneteceğim. Seçildikten sonra ilk görevim parlamentonun yetkilerini parlamentoya iade etmek olacak.’ Bunu söyleyen ve Türkiye’de yüzde 49’un da içine sindirdiği, en az yüzde 60-65’lerin ’evet, bu kişi bizim cumhurbaşkanımız olmalıdır’ dediği bir kişinin arkasında dimdik duracağız" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 08.02.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
Engin özkoçAfrinZeytin Dalı Harekatı
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