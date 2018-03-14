Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117593
ALTIN
165.270
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4174
EURO
4.7958
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Cenaze töreninde gelen telefonla şok oldular

Almanya’da ölen iki Türk’ün cenazelerinin karıştığı, birinin Türkiye’de defnedilmesinin ardından Berlin’den gelen telefonla ortaya çıktı.

14 Mart 2018 Çarşamba 23:34
Cenaze töreninde gelen telefonla şok oldular

Almanya’da ölen iki Türk’ün cenazelerinin karıştığı, birinin Türkiye’de defnedilmesinin ardından Berlin’den gelen telefonla ortaya çıktı.

Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan Halis Cesur, 9 Mart’ta hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından oğlu Adnan Cesur tarafından memleketleri Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyüne getirilen 78 yaşındaki Cesur’un cenazesi dün defnedildi. Defnin ardından Adnan Cesur’u telefonla Almanya’dan arayan bir kişi, Amasya’ya getirilen cenazenin babası değil, aynı gün Berlin’de vefat eden Eskişehir nüfusuna kayıtlı 83 yaşındaki Raif Yüksel olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Cesur’un ilgili makamlara başvurması üzerine Alpaslan köyündeki mezar, jandarma ve din görevlileri eşliğinde açılarak çıkarılan cenaze tabuta konuldu. Almanya’dan gönderilen Halis Cesur’un cenazesi de tekrar kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Raif Yüksel’in cenazesi ise Eskişehir’in Çifteler ilçesine gönderildi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada babasının ölümü üzerine götürüldüğü morgda tabutunun üzerine adres notunu koymalarının ardından cenazeyi alarak uçakla Türkiye’ye geldiklerini belirten Adnan Yüksel, “Morgdan çıkardık. Yıkadık. Ben kefenledim, tabutun üstüne adresi ben yapıştırdım. Uçağa verdik geldik. Burada defin işlerini hallettik. Berlin’den bir telefon geldi. Aldığımız cenaze bize ait değilmiş. Oradaki cenaze sahibi ‘sizin cenazeniz burada’ dedi. Buradaki cenaze Eskişehirli. Babam oradan geldi. Burada tekrar defnettik. Eskişehirli rahmetliyi de mezarından çıkardık Eskişehir’e yolladık” diye konuştu.

(Murat Çelik /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kocaoğlu: "Fiyatları düşürmeceğiz"
Başkan Kocaoğlu: "Fiyatları düşürmeceğiz"
Tabelaları söküldü
Tabelaları söküldü
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Alanya şehidini uğurladı
Alanya şehidini uğurladı
Aras Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Aras Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf
Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim