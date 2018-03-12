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Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca Kültür ve Turizm Derneğinin girişimleriyle Çatalca’da bulunan mağaraların tespiti ve tescili için yapılan çalışmalarda 39 metre derinliğinde bir mağara keşfedildi. Mağaraya halatlar yardımıyla inen ekipler, yukarıdan düşerek ölen hayvan kemiklerine rastladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 00:02
Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca Kültür ve Turizm Derneğinin girişimleriyle Çatalca’da bulunan mağaraların tespiti ve tescili için yapılan çalışmalarda 39 metre derinliğinde bir mağara keşfedildi. Mağaraya halatlar yardımıyla inen ekipler, yukarıdan düşerek ölen hayvan kemiklerine rastladı.

Çatalca Kültür ve Turizm Derneğinin girişimleri ile Çatalca’da bulunan mağaraların tespiti ve tescili konusunda çalışmalar yapan Aspeg Anadolu Spoleoloji Derneği, Trakya’nın dikine olarak en derin mağarasının Çatalca’da olduğunu belirledi. Gümüşpınar-Aydınlar Mahalleleri arasında Istranca Ormanları içerisinde bulunan ve huni şeklinde daralıp geniş meyilli bir salona çıkan Beşmeşeler Mağarası’nın 39 metre derinliğe sahip olduğu anlaşıldı. Mağaraya halatlar yardımıyla güçlükle ulaşan ekipler, mağaranın giriş bölümünde yukarıdan düşerek ölmüş hayvan kemiklerine rastladı. Mağarada incelemelerde bulunan ekip, hazırladığı raporda önemli bir yarasa popülasyonunun olduğunu ve kumalı havuzlarda beyaz karides görüldüğünü belirtti. Çatalca Kültür ve Turizm Derneğince İstanbul 1 No’lu Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna yazılı olarak başvurularak, mağarada bulunanların tescilinin yaptırılacağı öğrenildi.

“MAĞARANIN TESCİLİNİ YAPTIRACAĞIZ”

Konuyla ilgili bilgi veren Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, “İlçemiz Çatalca tam bir mağaralar kenti. Biliyorsunuz ülkemizin en uzun 8. mağarası olan İkigöz Mağarası Çatalca’da. Çok farklı yarasaların yaşadığı bir mağara Yaylacık Mahallemizde, Gökçeali’den başlayarak hemen hemen her mahallemizde mağara bulunmaktadır. 2 yıl önce yine Dağyenice muhtarımızın davetiyle arkeolog ve mağaracı arkadaşlarımızla Balkan Harbi’nde Bulgar askerlerinin saklandıkları iki adet mağara tespit edilerek tescilleri yapıldı. Çok enteresan, mağara içerisinde bir Bulgar komutanın Bulgarca bir yazısı altında gün, ay ve yıl olarak 1912 tarihi ile bugün hala duvarında durmaktadır. Aspeg Derneğinin değerli üyeleriyle yine önemli bir mağara tespit etmiş bulunmaktayız. Bu mağara Gümüşpınar-Aydınlar arasında, ormanın derinliklerinde yerden dikine olarak tam 39 metre derinlikte bir mağara. Arkadaşlarımız oldukça zor şartlarda aşağıya inmişlerdir. İçeride hayvan kemikleri görmüşler. Ayrıca yine muhtemelen definecilerden kalan bir kask ve ışıldak bulmuşlar. Şimdi bize düşen görev; bu çok önemli mağarayı koordinatları, ölçüleri ve fotoğraflarıyla Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna bildirip tescili yaptırmaktır. Bunu hemen yapacağız. Mahallelerimizde yaşayan halkımızdan bildikleri mağara ve tarihi yapıtları derneğimize bildirmelerini rica ediyoruz. Tarihi eserlerimize sahip çıkmalıyız. Bu topraklar üzerinde yaşayan bizler tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Bu konuda yetkililerimize, halkımıza ve basınımıza önemli görevler düşmektedir” dedi.

(İHA)
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