Çanakkale Boğazı sis sebebiyle kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda, gece yarısı başlayan sis sabah saat 05.00 itibariyle etkisini arttırarak etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, Boğaz trafiğini saat 06.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarına durum hakkında bilgilendirmede bulundu. Çanakkale Boğazı’na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise normal olarak sürüyor.

(İHA)