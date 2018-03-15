“Bu vatan için ölürüz” videosu paylaşım rekoru kırıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Emrah ve Gülendam Gül çiftinin 3 buçuk yaşındaki çocukları Batuhan Ege Gül’ün sosyal medyaya yüklenen ve asker selamı verip, “Bu vatan için ölürüz” dediği videosu yoğun ilgi gördü.

Minik Batuhan Ege’nin amcası Osman Gül tarafından çekildiği ve sosyal medyaya yüklenen video, "Başkomutan kimdir Batuhan" diye başlıyor. Küçük çocuk bu soruya "Atatürk" diye cevap veriyor. "Bayrağımızın rengi nedir" diye sorulduğunda "Kırmızı beyaz" diyen Batuhan Ege, "Bu vatan için ne yaparız" sorusuna ise “Ölürüz” şeklinde cevap veriyor.

Küçük çocuğun asker selamı ile biten video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Batuhan Ege’nin annesi Gülendam Gül, “Batuhan 3 buçuk yaşında. Bayrağını çok seviyor. Vatanını çok seviyor. Hep asker kıyafetleri giyiyor çok seviyor. Amcası bir video çekmiş. Onu da sosyal medya hesabına yüklemiş. Yüzlerce kişi tarafından beğenildi” şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)