Bu mahallede seçim 32 dakika sürdü

Manisa’nın Demirci ilçesinde 32 seçmeni bulunan Bozköy Mahallesi’nde oy verme işlemi 32 dakika sürdü.
Demirci’ye 30 kilometre uzaklıkta 48 nüfusu ve 32 seçmeni bulunan Bozköy Mahallesi’nde oy verme işlemi sabah 08.00’da başladı. Sandık başına giden 29 seçmenin oy verme işlemi 32 dakikada tamamlandı. Oy kullanamayan 3 seçmenin hastalık sebebiyle şehir dışında olduğu belirtildi. Bozköy Mahalle Muhtarı İrfan Gönder, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Mahallelerinde seçimin 32 dakika sürdüğünü aktaran Gönder, oylarını kullanan vatandaşların tarlada işlerinin başına döndüğünü söyledi.(İHA)