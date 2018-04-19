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Bu lise Çanakkale Savaşında mezun veremedi

Çanakkale Savaşında tüm öğrencileri şehit düşen tarihi Kayseri Lisesinin mezuniyet defteri TÜBİTAK 4006 Bilim Projeleri kapsamında gösterime açıldı. 1915-1916 eğitim-öğretim yılına ait sayfada yazan Osmanlıca, ‘Bu sene teşekkül idilmemiştir’ sözleri, tarihi gerçeği ayan beyan gözler önüne serdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:13
Bu lise Çanakkale Savaşında mezun veremedi

Çanakkale Savaşında tüm öğrencileri şehit düşen tarihi Kayseri Lisesinin mezuniyet defteri TÜBİTAK 4006 Bilim Projeleri kapsamında gösterime açıldı. 1915-1916 eğitim-öğretim yılına ait sayfada yazan Osmanlıca, ‘Bu sene teşekkül idilmemiştir’ sözleri, tarihi gerçeği ayan beyan gözler önüne serdi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Projeleri Sergisi Kayseri Lisesi’nde açıldı. Çok sayıda branştan projenin yer aldığı sergide; Çanakkale Savaşlarının olduğu yıl öğrencilerin cepheye gidip şehit düşmesinden dolayı, okulun mezun veremediğini gösterir ders geçme defterinde yazan, Osmanlıca ‘Bu sene teşekkül idilmemiştir’ sözlerinin sergilendiği lise tarihine dair çalışma, tüm diğer projelerden daha fazla ilgi gördü.

Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri Lisesi Müdürü Ahmet Sait İlter, 1893 yılında eğitim-öğretime başlayan lisenin, yalnızca 1915-1916 eğitim-öğretim yılında, öğrencilerinin gönüllü olarak askere gitmesiyle mezun veremediğini söyledi.

Projeyi gerçekleştiren öğrencilerden 11’inci sınıf öğrencisi Şevval Adlığ ise, “Projemizin amacı, okulumuzun köklü tarihini gelecek nesillere aktararak bilinçli bir nesil oluşturmaktır. Bu defter okulumuzun sınıf geçme defteridir. 1913 ve 1914 yıllarında okulumuz mezun verebilmiş, fakat 1915-1916 eğitim-öğretim yılında, okulumuzun öğrencilerinin Çanakkale Savaşına gönüllü olarak katılmasından dolayı, okulumuz mezun verememiştir. Bu da, mezuniyet defterine ‘Bu sene teşekkül idilmemiştir’ şeklinde kayıt düşülmüştür. Okulumuz diğer yıllarda yine mezun vermeye devam etmiştir” diye konuştu.

Kayseri Lisesinin Tarihi ile ilgili projede, Şevval Adlığ dışında, yine 11’inci sınıf öğrencileri Abdülhamit Karakuş ve Hamza Turgut ile birlikte matematik öğretmeni Fatma Arslan yer aldı.

(Selma Kara/İHA)
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