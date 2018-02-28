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Bolu Dağı’nda ulaşıma yoğun sis ve yağmur engeli

Bolu’da gün boyunca devam eden sağanak yağış, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sisin de etkisiyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:31

Bolu’da gün boyunca devam eden sağanak yağış, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sisin de etkisiyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı, Elmalık, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde etkili oluyor. Sis ve sağanak yağış görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerine kadar devam edecek olan sağanak yağış, gece yarısı itibariye yerini kar yağışına bırakacak. Perşembe günü yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ise bir gün süreceği ve Cuma günü beklenmediği belirtildi.

(Faruk Çidem /İHA)
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