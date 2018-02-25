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Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

25 Şubat 2018 Pazar 11:14
Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar yükseldiği Bolu Dağı’nda karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

Sürücüler yol kenarlarında bulunan ışıklı tabelalarla hız yapmamaları konusunda uyarılırken, trafik ekipleri de kar lastiği ve gerekli ekipmanları olmayan sürücülerin yola çıkmamalarını istedi.

(Faruk Çidem/İHA)
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