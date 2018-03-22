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Bodrum’da fırtına hayatı felç etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı karada 75, denizde 90 kilometre hıza erişen fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

22 Mart 2018 Perşembe 20:42
Bodrum’da fırtına hayatı felç etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı karada 75, denizde 90 kilometre hıza erişen fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan fırtına öğleden sonra şiddetini iyice arttırarak karada saatteki hızı 75, denizde ise 90 kilometreye ulaştı. Güneydoğu yönünden esen şiddetli rüzgarda büyük dalgalar Yarımada’nın güney sahillerine vurdu. Sahillerdeki işletmelerin çalışanları fırtınadan işyerlerinin zarar görmemesi için çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Sahillerde gezinti yapmak isteyen kimi vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Şiddetli rüzgarda balıkçı tekneleri açılamazken bugün feribot seferinin olmadığı bildirildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçenin bazı noktalarında ağaçlar devrildi. Turgutreis Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yola devrilen bir ağaç, kısa süreli paniğe neden oldu. Trafik akışını kısmen etkileyen ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesi’nde de bir oto yıkamacının çatısı ve brandası fırtınada uçtu. Yine Yalıkavak Mahallesi’nde fırtınadan dolayı saatler süren elektrik kesintileri yaşandı. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(Tuba Ayhan /İHA)
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