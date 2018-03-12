Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
sağanak
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118424
ALTIN
164.616
DOLAR
3.8624
STERLİN
5.3843
EURO
4.7771
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Belediye başkan yardımcısını binler uğurladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle denize düşerek yaşamını yitiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Cemaat cami avlusuna sığmayınca sokaklar trafiğe kapatıldı.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:25
Belediye başkan yardımcısını binler uğurladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle denize düşerek yaşamını yitiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Cemaat cami avlusuna sığmayınca sokaklar trafiğe kapatıldı.

Dün gece Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledikten sonra aracı ile evine dönerken uçurumdan denize düşen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, doğup büyüdüğü ve üç dönem belediye başkanlığını yaptığı Yalıçiftlik Mahallesi’nde toprağa verildi. Altındağ’ı yaklaşık 8 bin kişi uğurladı. Bodrum Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Altındağ’ın cenazesi Yalıçiftlik Mahallesi’ne getirildi. Aşağı Çiftlik Camii’nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı ve eski Bodrum Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eski Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı. İkindi ezanının okunmasının ardından İlçe Müftüsü Dr. Ali Ünal cenaze namazını kıldırdı. Cemaat cami avlusuna sığmayınca mahalle trafiğe kapatıldı. Birçok esnaf da dükkanlarını kapatıp cenaze namazına geldi. Helallik alınmasının ardından Altındağ’ın cenazesi Aşağı Çiftlik Mezarlığı’na defnedilirken, yakınları ve sevenleri taziye dileklerini kabul etti. Cenazeye katılanlar nedeniyle Yalıçiftlik Mahallesi’nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

25 YILLIK SİYASETÇİYDİ

1963 yılında Bodrum’da doğan, evli ve iki çocuk babası İsmail Altındağ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 17 yıl Bodrum Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yaptı. Yazı İşleri ve Personel Müdürlüğünden 1999 yılında istifa ederek Bodrum’un Yalı beldesinden seçime girdi. İlk belediye başkanı olarak Yalı Belediyesini kurdu ve üç dönem Yalı Belde Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 2014 yılında çıkartılan Büyükşehir Yasası sonrası Yalı Belediyesinin kapanmasıyla Bodrum Belediye Meclisi Üyesi olan Altındağ, aynı zamanda Bodrum Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yapıyordu.

(Eren Ayhan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar’dan Katar’daki Türk firmalarının stantlarına ziyaret
Akar’dan Katar’daki Türk firmalarının stantlarına ziyaret
Teröristlerden sivillere engel
Teröristlerden sivillere engel
Cinderes bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı”
Cinderes bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı”
TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu"
TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu"
Ankara’da flaş otopark kararı
Ankara’da flaş otopark kararı
İletişim Platformu iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı
İletişim Platformu iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim