Beklenen tasarı komisyonda kabul edildi

Emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.