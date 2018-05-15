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Başkent Kudüs için tek ses, tek yürek oldu

ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını ve İsrail’in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılını barışçıl yöntemlerle protesto etmek için Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde gösteriler yapan Filistinlilere, İsrail Hükümeti’nin uyguladığı şiddet tüm dünyada protestolara neden oldu.

15 Mayıs 2018 Salı 18:50
Başkent Kudüs için tek ses, tek yürek oldu

ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını ve İsrail’in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılını barışçıl yöntemlerle protesto etmek için Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde gösteriler yapan Filistinlilere, İsrail Hükümeti’nin uyguladığı şiddet tüm dünyada protestolara neden oldu.

İsrail askerlerinin sokaklara çıkan on binlerce Filistinliye gerçek mermilerle ateş ederek hayatlarını kaybetmelerine ve yaralanmalarına neden olması, tüm Türkiye’de olduğu gibi Başkent’te de kınandı.

KUDÜS ŞEHİTLERİ GIYABINDA CENAZE NAMAZI KILINDI

Ankara Hacı Bayram Veli Cami’nde öğle namazının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve STK üyeleri, Kudüs şehitleri gıyabında cenaze namazı kıldı.

“Kudüs için tek ses, tek yürek” olan Başkent’teki birçok dernek, vakıf ve kuruluş adına ortak bir basın açıklaması yapan Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABD’yi ve İsrail Hükümeti’ni protesto ettiklerini söyleyerek, “Müslümanların ilk kıblesi ve Hz. Muhammed’in miraç yolculuğuna çıktığı yer olan Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs, 1917’de Osmanlı egemenliğinden çıktığından beri en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Son olarak ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla bizim Kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bu karar ve uygulama, yok hükmündedir” dedi.

BAŞKAN TUNA’DAN DESTEK

Hacı Bayram Veli Camii’nde Başkan Tuna’nın da destek verdiği protestolara çok sayıda vatandaş katıldı. Birleşmiş Milletler ve İslam Örgütü başta olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği İsrail Hükümeti’nin, barışçıl gösterilerde bulunan Filistinlilere yönelik katliamını kınadıklarını belirten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu şiddeti lanetliyoruz. Bölgenin huzur ve istikrara kavuşması ancak bölgenin çok dinli, çok dilli ve çok kültürlü yapısının korunmasıyla mümkün olabilir. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi ve Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.”

(İHA)
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