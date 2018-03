Başkan Kocaoğlu: "Fiyatları düşürmeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm otoparkların tam gün ücretinin 1 TL olmasına ilişkin kararı hatırlatarak İzmir tarafından da uygulanmasını önerdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Biz fiyatları düşürmeyeceğiz. Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı 90 dakika tek biletle sabit gelirli vatandaşın cebine her ay kişi başına 150 lira koyuyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleştirildi. Oturumun dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Ankara’da Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm otoparkların tam gün ücretinin 1 TL olmasına ilişkin kararı meclis gündemine taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin otopark ücretleri konusunda Türkiye’ye örnek bir karara imza attığını belirten Doğan, benzer tarifenin araçların kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğunu azalması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da uygulanmasını önerdi. Kocaoğlu ise, “Ankara, otoparkı düşüneceğine bizim yaptığımız uygulamayı yapsın. Fakire fukaraya dokunsun, araba sahibine dokunacağına. ’90 dakika tek bilet’ desin. Biz fiyatları düşürmeyeceğiz. Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı 90 dakika tek biletle sabit gelirli vatandaşın cebine her ay kişi başına 150 lira koyuyoruz. Bir yerel seçim hazırlığı bir sene 14 ay önceden başlamaz. Bu millete, belediyelere, başkanlara yazık. Zaten başımızdaki dertleri biliyorsunuz. Bir sene önceden yerel seçim siyasetine başlarsak ne olacak bu memleketin hali” diye konuştu.

"İZMİR’DE DE UYGULANSIN"

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kararın İzmir’de de uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. İzmir’de 14 bin civarında otopark var. Bunlar yetersiz. Kentimizin ana arterlerinde araçların trafiği tıkamaması ve en yakın belediye otoparklarına araçlarını park etmesi adına benzer kararın alınmasını istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin otopark fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyatların geriye çekilmesini, ilk bir saatin ücretsiz olmasını istiyoruz. Manisa’nın İzmir kadar otopark sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Orada da ilk bir saat ücretsiz. CHP’li Eskişehir Belediyesinde ilk bir saat ücretsiz. 2014’ten bu yana seçim bildirgenizde 21 otopark yapacağınızı söylemiştiniz. 5’nci bitmek üzere, inşallah görev süreniz içerisinde bittiğini görürüz. Ayrıca belediyemizde 50 milyon liraya yakın bir para otopark hesabında yatıyor. Bunu otopark yapmak için kullanabilirdiniz. Trafik yoğunu azaltması açsından çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Belediye bunu bir kamu hizmeti olarak düşünmeli. Ankara’da, Manisa’da, Eskişehir’de uygulanabiliyorsa inanıyorum ki bu kentte bu kararları uygulayabilirsiniz."

“LASTİK TOP GİBİ FIRLAYIP KONUŞMA”

Doğan’ın otopark ücretleri konusundaki önerisine yanıt veren Kocaoğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi neden böyle bir karar aldı bilemiyoruz. Meclis karar almış, ücretleri düşürmüş. Ankaralılara hayırlı olsun. Biz şehircilik anlamında aynı görüşte değiliz. Bu kente yarardan çok zarar getirecektir. Bana göre popülist bir yaklaşımdır. Bize göre yanlış bir karardır. Herkesin yaptığı işi burada uygulamak gibi bir şey yoktur. Manisa’nın toplamı Bornova ilçemiz kadardır. Bunu bilmenizi ona göre değerlendirmenizi isterim” dedi. Doğan’ın cevap vermesi üzerine konuşan Kocaoğlu, “Lastik top gibi fırlayıp konuşma” dedi. Doğan ise, “Ne konuştuğunuzu kulaklarınız duyacak. Size aynı sözü iade ediyorum. Saygı gösterirseniz saygı görürsünüz. Ankara’da yapılan halk yararına yapılan bir uygulamadır. Popülist diyemezsiniz” yanıtını verdi.

"YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI 1 SENE 14 AY ÖNCEDEN BAŞLAMAZ"

Konuşmasını sürdüren Kocaoğlu, İZELMAN’ın otopark işletmesinden yılda 7 milyon lira zarar ettiğini belirterek, “Ankara, otoparkı düşüneceğine bizim yaptığımız uygulamayı yapsın. Fakire fukaraya dokunsun, araba sahibine dokunacağına. 90 dakika tek bilet desin. 120 liraya evine kadar da park et devam et ile götürüyoruz Kahramanlar Otoparkı’nda. Biz toplu ulaşımı özendirmek zorundayız. Aklı ve bilimi rehber alarak kenti yönetmek durumundayız. Önümüzdeki günlerde aynı ‘park et devam et’ gibi İnciraltı Kent Ormanı’ndaki açık otoparkımızda Mithatpaşa Caddesi’ndeki araç yoğunluğu almak için aynısını oraya geçiriyoruz. 120 liraya civarında yapacağız. Biz fiyatları düşürmeyeceğiz, ne güzel Ankara düşürmüş İstanbul da düşürebilir Biz düşürmeyeceğiz. Çünkü gereği kadar kentimizi düşünüyoruz. Ama biz Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı 90 dakika tek biletle toplu taşıma kullanan sabit gelirli vatandaşın cebine her ay kişi başına 150 lira koyuyoruz. Çok üzülüyorum. Bir yerel seçim hazırlığı 1 sene 14 ay önceden başlamaz. Bu millete, belediyelere, başkanlara yazık. Zaten başımızdaki dertleri biliyorsunuz. Bir sene önceden yerel seçim siyasetine başlarsak ne olacak bu memleketin hali. Elimizi vicdanımıza koyalım” dedi.

İZBAN’daki Artı Para uygulamasının ise siyasi malzeme yapıldığını ifade eden Kocaoğlu, “Artı para Siyasi malzeme yapıldı. Bu kenti birlikte yönetiyoruz. Seçim yaklaştıkça herkes kucağında ne varsa döker ama bunu böyle yapmayın. Size önerimdir bu şekilde siyaset yapılmaz, hayat geçmez. Bu işler böyle olmaz” açıklamasında bulundu.

ARTI PARA

Kocaoğlu’na yanıt veren Doğan, İZBAN’daki ‘Artı Para’ sistemi yerine otobandakine benzer uygulamanın getirilmesi önerisini tekrarlayarak, “Parası olmayan bir vatandaşımız geldiği zaman kartını makinaya okutsun. Binsin. Eğer eksideyse indiği yerden kartını ne kadar borçlu olduğunu görecek. Tekrar bineceği zaman kart yükleme sırasında olabilir ya da tekrar bineceği yerde okutma sırasında olabilir. İlk fırsatta doldurup ödeyecektir. Bunu yapalım ve İzmirliler yolda kalmaktan kurtulsun. Makinaların sayısı da çoğaltılsın. Acele işi olanlar mağdur olmasın. Kahramanlar Otopark’ı sağlıklı ücret politikası ile doldurulabilir. 90 dakika uygulamasını destekliyoruz ama bu uygulamadan da taviz verme niyetiniz olduğunu görüyoruz” dedi. Kocaoğlu ise, “90 dakika uygulaması başladığından beri sizde bir telaş var. Kalkıyor, kalkacak diye. Her seçim arifesinde bunun kalkacak davulunu çalıyorsunuz. İki seçim geçti. Kalkmıyor” ifadelerini kullandı.

