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‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

İran sınırından İstanbul’a götürülme vaadiyle kamyona alınan 80 kaçak göçmen Kars’ta bırakıldı. Olay, Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrollerini paylaştığı “Banker Bilo” filmini akıllara getirdi.

08 Mart 2018 Perşembe 10:07
‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

İran sınırından İstanbul’a götürülme vaadiyle kamyona alınan 80 kaçak göçmen Kars’ta bırakıldı. Olay, Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrollerini paylaştığı “Banker Bilo” filmini akıllara getirdi.

İran sınırından kamyona alınan 80 kaçak göçmen İstanbul diye Kağızman-Karakurt’ta bırakıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 göçmen, gece karanlığında İstanbul’a geldik hayaliyle Karakurt’a doğru yaya olarak yürümeye başladı.

Kağızman-Karakurt yolunu kullanan sürücülerin durumu jandarmaya bildirmesiyle olay ortaya çıktı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Karakurt Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler yolda, yurda yasa dışı yollarla giren 80 göçmeni yakaladı. Araçlara alınarak Karakurt Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen ve aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu göçmenler, İstanbul yerine Kars’a geldiklerine ise bir türlü inanamadı. Göçmenlerin İstanbul hayaliyle İran sınırından kamyon kasasında çıktıkları İstanbul yolculuğu Karakurt’ta son bulmuş oldu.

Gözaltına alınarak jandarmaya getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Sarıkamış Belediyesine ait otobüslere bindirilerek Kars İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan göçmenler sınır dışı edilecek.

Olay, Yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen, senaryosu Yavuz Turgul tarafından yazılan başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman’ın oynadığı “Banker Bilo” filmini akıllara getirdi.

(Alper Yıldırım/İHA)
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