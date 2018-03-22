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Bakırköy’de kamyon üst geçide takıldı

İstanbul’da Bakırköy sahil yolunda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon üst geçide çarparak iki tekerleği üzerine asılı kaldı. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.

22 Mart 2018 Perşembe 14:21
Bakırköy’de kamyon üst geçide takıldı

İstanbul’da Bakırköy sahil yolunda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon üst geçide çarparak iki tekerleği üzerine asılı kaldı. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.

Bakırköy Sahil yolu Yeşilköy istikametinde üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tekerleği üzerinde kalkan kamyon o şekilde asılı kaldı. Kazada yara almayan kamyonun sürücüsü durumu hemen polis ve kurtarıcı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonun devrilmesine karşın önlem aldı. Bu sırada kaza yerine gelen vinç yardımıyla kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Araç sürücüsü Adem Çoban, “İkitelli istikametine gidiyordum. 4 metre yüksekliği gördüm oradan geçtim bu köprüyü de o yükseklikte zannettim tedbirli geçmeme rağmen çarptım” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.

(Volkan Kayalar/İHA)
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