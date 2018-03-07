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Bahçesinde yakaladığı yılanı serbest bıraktı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bahçesinde yılan yakalayan bir çiftçi baharı müjdelediği için serbest bıraktı.

07 Mart 2018 Çarşamba 23:48
Bahçesinde yakaladığı yılanı serbest bıraktı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bahçesinde yılan yakalayan bir çiftçi baharı müjdelediği için serbest bıraktı.

Orhaneli ilçesinde yaşayan Osman Gölükcü bahçesinde çalışma yaparken bir yılan gördü. Gerekli güvenlik tedbirini alan Osman Gölükcü yılanı yakaladı. Dağ yöresinde ‘karayılan’ olarak bilinen ve ekolojik dengede önemli bir rolü olduğu düşünülen yılanların öldürülmesinin çok yanlış olduğunu belirten Osman Gölükcü, yılanın baharı müjdelediğini düşünerek doğal yaşam alanına serbest bıraktı.

(Yusuf Ali Arslan /İHA)
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