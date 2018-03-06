Bacağı kesilen 15 Temmuz gazisinden ’Kızıl Elma’ açıklaması

15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz’ün sağ bacağı diz altından kesildi. Bundan sonraki yaşamına protez bacakla devam edecek olan Gazi Gündüz, “Allah nasip eder de protez bacağım takılırsa Kızıl Elmanın peşine düşeriz” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi beşikteki bebeğini öperek, vatan savunması için hainlerin kapattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne giden Sabri Gündüz, hainlerin silahından çıkan kurşunla sağ bacağından yaralanarak gazi olmuştu. Aylarca hastanede yatan ve 46 kez bacağından ameliyat olan Gündüz’ün bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçtiğimiz ayın 20’sinde özel bir hastanede 47’inci kez ameliyat masasına yatan Gazi Gündüz’ün sağ bacağı diz altından kesildi. Her şeye rağmen yüzündeki tebbessüme gölge düşürmeyen Gündüz, bundan sonraki yaşamına protez bacakla devam edecek.

“47’İNCİ AMELİYATTA AYAĞIMIZI KESTİRMEK ZORUNDA KALDIK”

Sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, “İyiyim. Günden güne daha da iyi olacağım, inşallah. Bugüne kadar toplamda 46 ameliyat gerçekleştirmiştik. Ayağım enfeksiyon kaptığı için ciddi bir risk oluştu. 47’inci ameliyatta ayağımızı kestirmek zorunda kaldık. Zor bir süreçti. Daha iyi olacağım, inşallah” diye konuştu.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZ OLDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Gündüz, “Ameliyat öncesi, Cumhurbaşkanımız gecenin birinde beni arıyor. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. İnşallah seni ziyaret edeceğim, dedi. Ertesi gün gece saat 23.00’da evime kadar geldi. Bir saate yakın evimde kaldı. Ayağımı açıp gösterdiğimde o yüzündeki ifade düştü. Morali bozuldu. Çok üzüldü. Ardından ben ameliyata gireceğim, ameliyata gireceğim sabahı beni aradı. "Nasılsın, iyi misin "diye sordu. "Elhamdülillah iyiyim "dedim. Sonra ben ameliyattayken ailemi arıyor, ameliyat uzun sürünce doktoru arıyor, neden uzun sürdü diye. Ben ameliyattan çıkınca tekrar beni aradı. Çok yoğun bir gündemi var, geçenlerde Afrika turuna çıkmıştı. Ayağa kalkıp dimdik durdum ve fotoğraf çekilerek cumhurbaşkanımıza fotoğraf attım. Sonra beni Moritanya’dan aradı. Çok sevindiğini söyledi. Böyle dimdik gördüğü için mutlu olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

“PROTEZ BACAĞIM TAKILSIN KIZIL ELMANIN PEŞİNE DÜŞERİZ”

Haftaya dikişlerin alınacağını söyleyen Gündüz, “Dikişler alındıktan sonra protez hazırlığına başlanacak. Bu da yaklaşık 3 ay kadar sürecekmiş. 3 ay sonra Allah nasip ederse protez bacağım takılacak. Allah nasip eder de protez bacağım takıldıktan sonra Kızıl Elma neresiyse, ben de onu merak ederim. Kızıl Elmanın peşine düşeriz. Hedefi neresi gösterirlerse oraya gideriz. Cumhurbaşkanımız hedefi göstersin biz ölümüne gideriz. Afrin’de mücadele eden askerlerimizin de Allah başarılarını daim etsin. Sizin namlunuzun ucundan çıkan her mermi bizim intikamımızdır” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN VAKTİNİ ALMAK İSTEMEM”

"Cumhurbaşkanının ziyarete gelmesini ister misiniz" sorusunu da cevaplayan Gazi Gündüz, “Bu kadar yoğun gündemin içerisinde Cumhurbaşkanımızın vaktini almak istemem. Görmeyi çok isterim. İnsan sevdiğiyle ne kadar çok vakit geçirirse o kadar güzel olur ama bu temponun içerisinde Cumhurbaşkanımızın vaktini almak istemem. Çünkü çok zor bir dönemeç, ülke için. Afrin’deki operasyon, terör olayları, bütün bütün dünyanın üzerimize yüklenmesi, vaktini gerçekten almak istemem” dedi.

(Emrah Kuş/İHA)