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Ayakkabısını giyerken akrep soktu

Marmaris’te Fethiye ilçesinde ayakkabısının içine giren akrep tarafından sokulan 5 yaşındaki çocuk, Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

01 Mart 2018 Perşembe 14:30
Ayakkabısını giyerken akrep soktu

Marmaris’te Fethiye ilçesinde ayakkabısının içine giren akrep tarafından sokulan 5 yaşındaki çocuk, Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Fethiye’de yaşayan 5 yaşındaki Tuana U.’yu ayakkabısını giyerken akrep soktu. Fethiye’de ilk tedavisi yapılan çocuk, durumunun ağır olması üzerine PAÜ Hastanesine sevk edildi. Hastaneye getirildiğinde kalp kası etkilendiği ve buna bağlı olarak kalp fonksiyonlarının bozulduğu tespit edilen minik çocuk yoğun bakıma alındı. Çocuğun durumu hakkında bilgi veren PAÜ Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, akrep sokmalarının özellikle çocuklarda çok ağır seyredebileceğini, çoklu organ yetmezliği, nörotoksisite ve kardiyotoksisiteye yol açarak öldürücü olabileceğini belirtti.

Gürses, "Tuana geldiğinde akrep zehrine bağlı olarak kalp kasının etkilendiğini, kasılmasının azaldığını, ciddi kalp yetersizliği ve akciğer ödemi tablosunda olduğunu, durumunun hayati risk taşıdığını gördük. Daha sonra küçük çocuk uygulanan yoğun tedavi ile tamamen sağlıklı bir şekilde taburcu edildi" dedi.

Prof. Dr. Gürses bu kadar ağır bir tablonun çocuklarda her zaman yüz güldürücü şekilde sonuçlanamayacağını vurgulayarak daha çok sıcak mevsimlerde görülen akrep sokmalarına karşı dikkatli olunması konusunda aileleri uyardı.

(Gökten Ceylan/İHA)
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