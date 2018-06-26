Ayağı kırılan ineği sedyeyle taşıdılar

Karabulak Köyüne 5 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada düşerek ayağını kıran inek köylüler tarafından sedyeyle taşındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde otlaması için yaylaya götürülen inek düşerek ayağını kırdı. Çobanın haber vermesi üzerine köylüler ineği kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma operasyonu başlatan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları sedyeye aldıkları yaralı ineği köye getirdi. Köye getirilen inek veteriner kontrolünden geçirildikten sonra gerekli tedavisi yapıldı. Yapılan tedavinin ardından yaralı inek bir ay içinde eski sağlığına kavuşacağı öğrenildi.

(İHA)