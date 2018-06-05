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Atatürk Havalimanı’nda oy sandıkları yerleştirildi

Cumhurbaşkanı seçimi için Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşların 7 Haziran Perşembe günü oy kullanmaya başlayacağı Atatürk Havalimanı’na oy sandıkları yerleştirildi.

05 Haziran 2018 Salı 17:11
Atatürk Havalimanı’nda oy sandıkları yerleştirildi

Cumhurbaşkanı seçimi için Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşların 7 Haziran Perşembe günü oy kullanmaya başlayacağı Atatürk Havalimanı’na oy sandıkları yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar 7 Haziran Perşembe gününden itibaren oy vermeye başlayacak. Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı’na oy kabinleri ve oy sandıkları yerleştirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6’şar sandık yerleştirildi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00’de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00’ye kadar devam edecek.

(Tuncer Cengiz /İHA)
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