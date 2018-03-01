Artvin’in 60 yıllık hayali gerçek oldu

Artvin’in 60 yıllık hayali olarak kabul edilen ve yapımına 2010 yılında başlanan Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde yer alan Cankurtaran Tüneli bugün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katıldığı törenle trafiğe açıldı.

Yağmur altında gerçekleşen törene Bakan Arslan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize ve Artvin milletvekilleri, valileri ve belediye başkanları katıldı. Törende konuşan Bakan Ahmet Arslan, Karadeniz’i Doğu Anadolu bölgesiyle kestirme bir şekilde bağlayacak bir tüneli hizmete sunduklarını belirterek "5 bin 200 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş iki geliş çift tüp şeklinde. Ancak bu güzergah üzerinde 3 tane tünel, 4 viyadük, 4 köprümüz var. Yine toplamı yaklaşık 13 bin 800 metrelik bu güzergaha iki gidiş iki geliş sıcak asfalt olarak dün itibariyle hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle birlikte biz bu güzergahı 12 kilometre kısatlmış olacağız. Özellikle kış şartlarında burası geçit vermez hale geliyordu ve geçit vermeyen bu bölgeyi biz Cankurtaran Tüneliyle geçit verir hale getiriyoruz. Tünelin açılmasıyla senelik 100 milyon tasarruf sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 568 milyon TL’ye mal olan bu güzergah bizim için önemli ancak söylediğim gibi her yıl sağladığı tasarrufu düşünürsek 5-6 yılda kendini kurtarır hale gelecek" dedi.

Tünelin trafiğe açılmasının ardından Bakan Ahmet Arslan kendi kullandığı makam aracıyla Artvin programı nedeniyle Artvin’e hareket etti.

Artvin’in Borçka ile Hopa ilçeleri arasındaki Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde yer alan Cankurtaran Tüneli, Karadeniz’i Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran’a bağlayan ve özellikle zorlu kış şartlarında sürücülerin korkulu rüyası olan Cankurtaran Geçidi’ne alternatif olarak yapıldı. Cankurtaran Tüneli’nin temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde 29 Ekim 2010’da atılmıştı. Tünel delme işlemleri 2014 yılında tamamlanan Cankurtaran Tüneli Hopa-Çavuşlu mevkiinde 200 metre kotundan başlayarak 5 bin 900 metre uzunluğunda devam ederek Borçka-Çifteköprü mevkiinde 400 metre kodunda son buluyor. Tünel 36 kilometrelik Hopa-Borçka karayolunda mesafeyi 14 kilometreye düşürüyor.

(Hasan Fehmi Demir - Ersen Küçük - Bekir Koca/İHA)