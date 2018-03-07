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Arkeolog Dr. Darga son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin ilk kadın arkeologlarından Prof. Dr. Muhibbe Darga hayatını kaybetti. Darga’nın naaşı Şakirin Camii’nde kılınan öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:19
Arkeolog Dr. Darga son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin ilk kadın arkeologlarından Prof. Dr. Muhibbe Darga hayatını kaybetti. Darga’nın naaşı Şakirin Camii’nde kılınan öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Arkeolog, Hititolog, dilbilimci Prof. Dr. Muhibbe Darga’nın (97) Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazına oğlu Emir Sarıer, torunları Ozan Sarıer, Ayşenur Sarıer, öğrencileri, arkadaşları ile çok sayıda yakını katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Darga’nın naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına katılan Sakıp Sabancı Müze Müdürü Dr. Nazan Ölçer: “Çok farklı bir hocayı öğrencilerine hayatı da öğreten bir hocayı ve geçen bütün anının her alanını dolu dolu yaşamış bir hocayı kaybettik. Öyle zannediyorum ki kültürün, sanatın, zevkin hayat yaşamanın standardını yaşayan bir kadını kaybettik” dedi.

Arkeolog Emine Çaykara ise, “Çok değerli bir dostumu, annemi, arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Ama artık huzur bulmak istiyordu. Yorulmuştu o da” şeklinde konuştu.

1921 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Muhibbe Darga, II. Abdülhamid’in başmabeyncisi Darugazade Mehmet Emin Bey’in torunuydu. Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 1947’de doktor, 1965’te doçent ve 1973’te profesör oldu. Karatepe, Gedikli ve Değirmentepe kazılarına katıldı. Şemsiyetepe ve Şarhöyük kazılarına başkanlık etti. Side dilinin çözümüne katkıda bulundu. Birçok makalenin yanı sıra Eski Anadolu’da Kadın adlı bir de kitabı yayımlanmıştı.

(Mustafa Biçer/İHA)
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