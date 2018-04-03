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Arı ölümleri artarak devam ediyor

Bursa’da çamur yağmurunun ardından başlayan arı ölümleri artarak devam ediyor.

03 Nisan 2018 Salı 08:43
Arı ölümleri artarak devam ediyor

Bursa’da çamur yağmurunun ardından başlayan arı ölümleri artarak devam ediyor.

Bursa’da ansızın toplu arı ölümleri görülmeye başlanmış, daha sonra bunun farklı şehirlerde de yaşandığı ortaya çıkmıştı. Arıcıların kovanlarındaki peteklerin yüzde 70’i yok oldu. Boşalan petekler kovanların dışına çıkarıldı. Peteklerden adeta bir dağ oluştuğu görüldü. Bal üreticileri, "Ölümlerle ilgili farklı fikirler ortaya atılsa da net bir bilgi yok. Ölen arıları tahlile gönderdik. Gelecek tahlil neticesini bekliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"TARIM İLAÇLARINDAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Toplu arı ölümlerinin olduğu kovanlarda incelemelerde bulunan Bursa Arıcılar Birliği Başkanı Selami Sezgin, "Bursa’da toplu arı ölümleri devam ediyor. Bizim net bir tahminiz olmamakla birlikte ölümlerin tarım ilaçlarından olduğunu düşünüyoruz. Aşırı derecede arı ölümü mevcut. İnşallah bu ölümler bir an önce biter de arıcılarda rahat bir nefes alır. Tarımla uğraşan arkadaşlardan ricamız, ağaçlara ilacı arının yaylım saati olan sabah saatlerinde atmasınlar. Akşam saat 5’den sonra atsınlar" dedi.

(İHA)
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